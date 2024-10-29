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Vatikan Sarayı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı Vatikan'da kutlandı, önemli kişilerin katılımıyla duygu dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 03:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 04:06
Vatikan Sarayı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Vatikan Sarayı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vatikan'ın tarihi Cancelleria Sarayı'nda düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Bu özel etkinliğin ev sahipliğini Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş üstlendi.

Önemli Konuklar Bir Araya Geldi

Resepsiyona, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher da dahil olmak üzere pek çok önemli şahıs katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına dair duyulan sevinç, bayram mesajlarıyla dile getirildi.

Ulutaş'tan Duygusal Mesajlar

Büyükelçi Ulutaş, Cumhuriyeti kutlarken, geçtiğimiz hafta Ankara'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, "Allah'ın rahmeti şehitlerimize olsun," dedi. Ayrıca, ulusun geçmişindeki tarihi rolüne vurgu yaptı.

Gallagher'dan Önemli Açıklamalar

Monsenyör Gallagher ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak üzere toplandıklarını belirterek, diplomatik ilişkilerin önemine değindi. 1960'tan bu yana devam eden dostane ilişkilerin, Türk ve Vatikan toplumları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gelecek Yılın Jübile Kutlamaları

Türkiye'nin tarihi ve coğrafi konumunun, Hristiyanlık tarihinde de önemli yerlerini barındırdığını vurgulayan Gallagher, gelecek yıl gerçekleşecek olan 325 yılında antik Nicea'da gerçekleşen ilk konsilin 1700. yıl dönümü için özel etkinlikler hazırlandığını aktardı.

Geleneksel Türk Müziği Konseri

Resepsiyon sırasında "Meşkin Üç Ahengi" isimli grup geleneksel Türk müziği konseri verdi. Konser, konuklardan büyük beğeni topladı.

Mutluluğun Paylaşılması

Etkinlikte, Türk ve İtalyan mutfağının lezzetleri konuklara sunularak, kültürel etkileşim pekiştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği...

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Vatikan'a ait tarihi Cancelleria Sarayı'ndaki resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş (sağda), konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği...

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Vatikan'a ait tarihi Cancelleria Sarayı'ndaki resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş (sağda), konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

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