Vatikan, Trump'tan Savaşların Çözümüne Dair Teklif Bekliyor

Vatikan, Trump'ın Barış Stratejilerine Dikkat Çekiyor

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Donald Trump’ın savaşları sona erdirme hakkındaki sözlerine dair önerilerinin beklenildiğini söyledi. Kardinal Parolin, Trump'ın sihirli bir çözüm sunmayacağını vurgulayarak, mevcut çatışmalarda barış sağlama umudunu dile getirdi.

Trump’a İyi Dilekler ve Beklentiler

Parolin, Trump’a başkanlığının başlangıcında bolca bilgelik dilediğini ifade ederek, ülkenin başkanı olmanın gerekliliklerinin öneminden bahsetti. “Kutuplaşmanın üstesinden gelmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Güçlü Barış Umutları

Kardinal, Trump’ın seçim kampanyası sırasında mevcut savaşları durdurma yönünde verdiği sözel taahhütleri hatırlatarak, “Umuyoruz, umuyoruz. Onun da sihirli bir değneği olduğunu düşünmüyorum” yorumunda bulundu.

Barış İçin Bekleyiş

Bir gazetecinin Ukraynalılar ve Filistinlilerin barış konusundaki endişelerini hatırlatması sonrasında Parolin, yeni başkana süre tanınması gerektiğini belirtti ve “Bunlar hakkında bir açıklama yapmak zor, ne önerilerde bulunacağını göreceğiz” dedi.

Açık Göçmen Politikası

Trump’ın göç politikası konusunda da konuşan Kardinal Parolin, Vatikan’ın bu konudaki duruşunun net olduğunu ve insani bir yaklaşımın önemine dikkat çekti. “Biz, göçmenlere yönelik akıllıca bir politikadan yanayız” diyerek aşırılıklara varılmamasının gerektiğini vurguladı.

Parolin, yaşamın savunulması ve kürtajın kınanması konusunda benzer yaklaşımlara forut, kutuplaşmadan uzak bir politika izlenmesi gerektiğini önerdi.