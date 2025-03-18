VAVEYLA: Türk Esirlerin Sibirya'daki Çığlığı Ankara'da Gösterildi

VAVEYLA Belgeseli Ankara'da Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Yerli Düşünce Derneği tarafından hazırlanan "VAVEYLA: Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı" belgesel filmi, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte izleyiciyle buluştu.

İftar Programında Anma Töreni

Belgeselin tanıtımı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen iftarda yapıldı. Katılımcılar, şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular.

Belgeselin Konusu ve Amaçları

Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve geçmiş dönem AK Parti milletvekili Metin Gündoğdu, belgeselin Osmanlı-Rus savaşları sırasında Sibirya’daki bir cezaevinde esir olan Müslüman askerler tarafından Osmanlıca hazırlanmış bir gazetenin hikayesini anlattığını belirtti. Gündoğdu, gazetenin bir nüshasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğunu ifade ederek, bu kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması amacıyla bu belgeseli hazırladıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi ve Şehitlerin Anılması

Gündoğdu, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne vurgu yaparak, "Çanakkale'yi kimse geçemedi. Türk dünyasının ve İslam coğrafyasının gönül coğrafyamızda bulunan tüm kardeşlerimizin yürekleri toplu vurdukça Çanakkale geçilmeyecektir" dedi. Aynı zamanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya ve dünyanın dört bir yanında mücadelesiyle şehit olanları rahmetle andı.

Belgeselin Ödülleri ve Önemi

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu da konuşmasında, VAVEYLA'nın "çığlık" anlamına geldiğini vurgulayarak, Korkut Ata Film Festivali'nde ikincilik ödülü alan belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yönetmen ve Yapımcı Bilgileri

Yönetmenliğini Umut Mete Soydan'ın üstlendiği ve yapımcılığını Yerli Düşünce Derneği’nin gerçekleştirdiği "VAVEYLA: Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı" belgeseli, etkinlik sonrası izleyicilere sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Yerli Düşünce Derneği tarafından hazırlanan "VAVEYLA: Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı" belgesel filmi, Ankara'da gösterildi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen film gösterimi öncesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Yerli Düşünce Derneği tarafından hazırlanan "VAVEYLA: Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı" belgesel filmi, Ankara'da gösterildi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen film gösterimi öncesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.