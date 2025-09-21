VDK İnceledi: 10 Bin Şirket Ortağı ve 15 Milyar TL Matrah Farkı

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), büyük ölçekli şirket ortağı olup gelir vergisi beyannamesi vermeyen ve gelir-harcama uyumsuzluğu tespit edilen 10 bin mükellefi kapsayan gözetim programıyla toplam 15 milyar lira tutarında matrah farkı elde etti.

Programın kapsamı ve uygulama

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre VDK, risk analizi sonucu mayısta Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programını başlattı. Program çerçevesinde, büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş ve potansiyel gelir ile harcama düzeyi arasında uyumsuzluk görülen 10 bin mükellef gözetim altına alındı.

Beyan verenlerde ortaya çıkan matrah artışı

Çalışma sonucunda, ortağı oldukları şirketlere kıyasla gelirleriyle orantısız gideri bulunan yaklaşık 1000 mükellef, hayatlarında ilk kez gelir vergisi beyanında bulundu. Bu kapsamda beyan edilen matrah 1,2 milyar lirayı aştı.

VDK müfettişleri, yürütülen görüşmelerde ortakların şirketten doğrudan gelir akışı sağlayamayacağı, bu tür ödemelerin hukuken kar dağıtımı yoluyla yapılması gerektiği ve kar dağıtım kararlarının şirketin mali sağlığı ile denetim riskini azaltacağına dikkat çekti. Görüşmelerin ardından hiç kar dağıtımı kararı bulunmayan veya sınırlı sayıda karar almış yaklaşık 1000 mükellef, ortak oldukları şirketlerde kar dağıtımı kararı aldı; böylece beyan edilen vergilerle yaklaşık 5,9 milyar lira matrah farkı kaydedildi.

Uyum sağlayan ve sağlamayan mükellefler

Programa dahil olan bazı mükellefler, gelir vergisi beyanı yapmanın yanı sıra ortağı oldukları yaklaşık 1200 büyük ölçekli şirketin kurumlar vergisi matrahını da artırdı; bu artış yaklaşık 7,7 milyar lira olarak bildirildi. Sonuç olarak gözetim çalışması toplamda yaklaşık 15 milyar lira matrah farkına ulaştı.

Program kapsamındaki mükelleflerin önemli bir bölümü uyum gösterirken, uyum sağlamayanlar için ise vergi denetim süreçleri başlatılacak.

Bakan Şimşek'in açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılbaşından bu yana yürütülen gözetim çalışmalarıyla büyük ölçekli şirketler ve yüksek harcama profiline sahip 50 binden fazla mükellefe ulaştıklarını belirterek, "Bu yıl denetim oranları itibarıyla büyük şirketleri ve yüksek gelir gruplarını hedefledik. Bu kapsamda, geçen yıl incelenen büyük mükellef oranı yüzde 11 iken bu yıl yüzde 32'ye çıktı. Bir yandan bu mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin tahsili sağlanırken diğer yandan vergide adaleti ve etkinliği artırıyoruz. Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik gözetim çalışmalarımız devam edecek." dedi.