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Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin işsizlik oranının son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştığını açıkladı. İşgücü piyasasındaki olumlu gelişmeleri ve istihdam artışını detaylı olarak ele aldık.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 13:10
Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı iş gücü istatistiklerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde" dedi.

İşsizlik Oranı %8,5 Seviyesine Geriledi

Bakan Işıkhan, son 12 aydır tek hanelerde seyreden işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. İşsiz sayısının ise bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldığını kaydetti.

İstihdamda Tarihi Zirveler

Açıklamasında, istihdamı destekleyen politikaların olumlu sonuçlarını görmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, 2024 Nisan ayında istihdamın bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin kişi artarak 32 milyon 618 bin kişiye ulaştığını bildirdi. İstihdam oranı ise 1,1 puan artarak %49,5 oldu.

Gençler ve Kadınlar İstihdamda Öne Çıkıyor

Son dönemlerde istihdam oranlarının tarihi zirvelere ulaştığını belirten Işıkhan, özellikle gençler ve kadınların istihdamdaki payının arttığını ifade etti. Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artarken, işsizlik oranı ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldı.

Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda, ekonomik istikrarı ve vatandaşların kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

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