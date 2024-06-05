Vedat Işıkhan: "Kadınlar ve gençler için fırsat eşitliği ve insana yakışır iş sağlıyoruz"

Bakan Işıkhan: Herkes için fırsat eşitliği ve insana yakışır işi teşvik ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda attığı adımları ve elde ettiği başarıları vurguladı.

Bakan Işıkhan, konuşmasında kadınlar ve gençler için fırsat eşitliği ve insana yakışır iş sağlama konusundaki çabalarının altını çizdi. "Özellikle kadınlara ve gençlere odaklanarak herkes için fırsat eşitliği ve insana yakışır işi teşvik ettik. Çabalarımız, dikkate değer sonuçlar vermektedir," dedi.

Filistin'e Destek

Konferansa katılımında Filistin'e olan desteğini göstermek için ceketine karpuz dilimi şeklinde bir rozet takan Işıkhan, Gazze'de yaşanan insanlık dışı duruma da dikkat çekti. "Gazze'de bu temel hakların hepsi İsrail tarafından çiğneniyor. Bu trajedi, insanlık onuruna, sosyal adalete ve uluslararası hukuka yapılan ciddi bir saldırıdır," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Sosyal Adalet Vizyonu

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin sosyal adalet ve dayanışma yaklaşımının köklerinin kadim devlet geleneğine dayandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği altında cesur ve kapsayıcı adımlar attıklarını ifade eden Işıkhan, "Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık. Hem kayıt dışı istihdamda hem de ne istihdamda ne de eğitimde olan genç sayısında önemli azalmalar sağladık," dedi.

Küresel Sosyal Adalet Çabaları

Türkiye'nin ulusal çabalarının ötesinde, küresel alanda da sosyal adaletin öncü sesi olduğunu belirten Işıkhan, Türkiye'nin 2015'ten bu yana milli gelire oranla en fazla insani yardım sağlayan ülke konumunda bulunduğunu vurguladı. "Hedef 8.7 kapsamında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için çaba gösteren ve uzmanlığını diğer ülkelerle paylaşan 'rehber ülke' olmaktan gurur duyuyoruz," dedi.

Sosyal Diyalog ve Katılım

Politikalarını ve uygulamalarını şekillendirmede sosyal diyaloğu itici bir güç olarak gördüklerini belirten Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu, Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisi gibi somut örneklerle bu diyaloğu desteklediklerini ifade etti.

Konferans sırasında Işıkhan'a, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Geçici Maslahatgüzar Serdar Özkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve diğer üst düzey yetkililer eşlik etti.