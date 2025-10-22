Vedat Işıkhan: Türkiye, Ukrayna'nın Egemenliğinin Sarsılmaz Destekçisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ukrayna Bağımsızlık Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik tutumunu net bir biçimde ortaya koydu. Etkinlik, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Nariman Celal ev sahipliğinde düzenlendi. Resepsiyona Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da katıldı.

Işıkhan'ın mesajı: Kararlı destek

Işıkhan konuşmasında Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutlayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve iki ülke ilişkilerinin önemine değindi. Işıkhan, 2011'den bu yana stratejik ortak olan Ukrayna ile paylaşılan tarihe atıfta bulunarak, özellikle şu ifadeyi vurguladı: "Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün sarsılmaz bir destekçisidir."

Işıkhan, Karadeniz'de iki ülkenin jeopolitik önemine dikkat çekerek, ortak deniz havzasının bölgesel ve ötesindeki istikrar ile refahın teminatı haline gelmesi için Türkiye ve Ukrayna'nın birlikte çalıştığını belirtti. Ayrıca Kırım ve Kırım Tatarlarının Türkiye için taşıdığı önemi vurgulayarak Kırım Tatarlarının "barışçıl ve meşru davasını" desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Işıkhan, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik müzakere çabalarının destekleneceğini söyleyip, Ukrayna halkının bağımsızlık ve egemenliğini korumak için gösterdiği "destansı cesaret, metanet ve kararlılığı" takdir etti. Vatan mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Kırım Tatarları dahil tüm Ukraynalılar için taziye dileklerini iletti.

İkili ticari ilişkiler ve işbirliği

Işıkhan, 1991'den bu yana iki ülke arasında gelişen işbirliğinin çok boyutlu olduğunu belirterek ikili ticaretin geçen yıl 6,2 milyar dolar'ı aştığını açıkladı. Serbest Ticaret Anlaşması'nın hızla yürürlüğe girmesinin ticareti ileri taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşasında da aktif rol oynadığını aktaran Işıkhan, Türk şirketlerinin bugüne kadar Ukrayna'da 300'den fazla proje üstlendiğini ve bu projelerin toplamının 10 milyar doları aştığını kaydetti. Işıkhan, savunma sanayii işbirliğinin de ortaklığın temel taşlarından biri olduğunu belirterek kurumların bu alandaki işbirliğini geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Büyükelçi Celal'den teşekkürler

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısının 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini ve son dört yıldır bunun tam kapsamlı işgale dönüştüğünü vurguladı. Celal, "Düşmanımız savaş kurallarına uymuyor. Hedefi yalnızca cephedeki ordu değil, aynı zamanda siviller." dedi.

Celal, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini sundu. Ayrıca Türkiye'nin Tahıl Koridoru oluşturulmasındaki rolü, Ukraynalı vatandaşların serbest bırakılması yönündeki çabaları, barışçıl diplomatik girişimlere verdiği destek ve Ukraynalı çocukların rehabilitasyonuna sağladığı yardım için minnettarlığını ifade etti. Celal, Ankara'nın NATO Zirvesi sürecindeki tutarlı duruşu ve Uluslararası Kırım Platformu'na verdiği desteği de özellikle değerli bulduklarını belirtti.

Etkinlik: Defile ve açık artırma

Konuşmaların ardından moda tasarımcısı Khrystyna Rachytska'nın Ukrayna giyim kültürünü yansıtan koleksiyonunun sergilendiği bir defile düzenlendi. Etkinlikte ayrıca açık artırma yapıldı; açılan satışlarda Ukraynalı eski futbolcu Andriy Şevçenko'nun imzaladığı forma, Shakhtar Donetsk futbol takımının teknik direktörü Arda Turan ile futbolcuların imzasının bulunduğu bir top ve Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk'in imzaladığı eldivenler yer aldı. Elde edilen gelirler, Ukrayna'nın savaş alanında destek ekipmanı olarak kullandığı robotların artırılması için kullanıldı.

Işıkhan konuşmasını, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine dair umutla sonlandırdı ve iki ülke arasında daha yakın, güçlü ve dinamik bir ortaklık kurulmasını diledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde Ukrayna Bağımsızlık Günü resepsiyonu düzenlendi. Resepsyona, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal (ortada),ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) katıldı.