Venezuela: ABD'nin 50 milyon dolarlık ödül kararı bölgesel barışı tehdit ediyor

Hükümetten Telegram açıklaması: ABD politikaları güvenilirliğini yitirdi

Venezuela hükümeti, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolar'a çıkarma kararının tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye attığını bildirdi.

Hükümetin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Washington'un adımına sert tepki gösterildi ve şu ifadeler paylaşıldı:

"ABD'nin tehditleri tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atıyor. Buna Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) ilan ettiği Barış Bölgesi de dahildir. Bu alan, Latin Amerika halkları arasında egemenliği ve işbirliğini teşvik etmektedir. ABD'li yetkililer, Venezuela'ya yönelik tehdit ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütüyor."

Açıklamada ayrıca Washington'un ülkeyi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına ilişkin şu değerlendirme yer aldı:

"Washington'un Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlaması, ABD'nin güvenilirlik eksikliğini ve bölgedeki politikalarının başarısızlığını gözler önüne seriyor. Venezuela hükümeti, 2005'te Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) ülkeden ayrılmasından bu yana organize suçla mücadelede önemli sonuçlar elde etti ve çok sayıda uyuşturucu ağını çökertti."