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Venezuela, ABD'nin Muhalefet Adayına Desteğini Kınadı

Venezuela, ABD'nin muhalefet adayı Gonzalez'e verdiği destek nedeniyle Joe Biden yönetimini sert bir dille kınadı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 07:58
Venezuela, ABD'nin Muhalefet Adayına Desteğini Kınadı

Venezuela, ABD'nin Desteğini Şiddetle Kınadı

Venezuela, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'e destek veren ABD Başkanı Joe Biden yönetimini kınadı. Biden'ın Gonzalez'i Beyaz Saray’da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" olarak ağırlamasının ardından Venezuela hükümeti sert bir tepki gösterdi.

Venezuela hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Biden'ın Gonzalez'e olan desteği açık bir şekilde kınandı. Açıklamada, "Joe Biden yönetimi, siyasi itibarını yitirmiş ve ulusal ve uluslararası başarısızlıklarla dolu hükümet olarak, halkın iradesiyle yenilmiş bir figüre destek vermekte ısrar ediyor. Bu girişimler, ABD'nin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve Latin Amerika'da emperyalist politikalarını sürdürme niyetini ortaya koyuyor." denildi.

Biden yönetiminin "modası geçmiş müdahale stratejilerini" kullanmakla suçlandığı açıklamada, "Biden yönetimi, Venezuela'da önemsiz siyasi figürleri yapay olarak yüceltmeye çalışıyor ve halkımızın egemen iradesini görmezden geliyor." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı'ndan Sert Mesaj

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Telegram hesabından ABD'nin tutumuna ilişkin sert bir mesaj verdi. Gil, "Venezuela, istikrarımızı baltalamaya veya şiddeti kışkırtmaya yönelik her girişimin, halkımızın kararlılığı ve desteğiyle karşılanacağının bilincindedir. Ülkemiz, her türlü senaryoda faşizmi ve terörizmi yenme kabiliyetini daha önce defalarca ortaya koyduğu gibi, bundan sonra da gerekeni yapmaya kararlıdır." dedi.

Gonzalez ve Seçim Sonuçları

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Gonzalez'i Beyaz Saray’da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırlamıştı. Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, bu seçim sonuçlarını reddetti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti. Önceki açıklamalarında, 10 Ocak 2025'te Venezuela'ya dönerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini belirtmişti.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello ise Maduro'nun seçimi kazandığını vurgulayarak, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini ifade etti. Cabello ayrıca Gonzalez'in Venezuela'ya döndüğünde gözaltına alınıp yargıya teslim edileceğini açıkladı.

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