Venezuela, ABD’nin Sınır Dışı Ettiği Göçmenlerini Almaya Hazır

Venezuela, ABD'nin sınır dışı etmek istediği göçmenleri geri almak için hazır

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD'nin sınır dışı etmek istediği Venezuelalı göçmenleri geri almak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını duyurdu. Ancak, Rodriguez, ABD'nin bu süreçte kendilerine yardımcı olmadığını vurguladı.

Rodriguez'den Eleştiriler

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda göçmen yakınlarıyla bir araya gelen Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanlığının geri dönüş uçuşlarını engelleyerek süreci tıkadığını savundu. "Biz tamamen hazırız, sadece gerekli koordinasyonun sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodriguez ayrıca, ABD'de bulunan ve çete üyesi olmakla suçlanan Venezuelalı göçmenler ile ilgili de açıklamalarda bulundu. "Kaçırılan Venezuelalıların kurtarılması için ABD'deki en iyi göç hukuku firmalarıyla temasa geçtik. Onların özgürlüğüne kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

El Salvador Yönetimine Tepki

Rodriguez, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi eleştirerek, "El Salvador yönetiminin, ABD'de ya da Venezuela'da hiçbir suç işlememiş bazı gençlerin kaçırılmasına izin vermesi ve bu süreç için para talep etmesini nasıl mümkün olabilir?" diyerek tepkisini dile getirdi.

ABD'nin Göçmen Politikası

ABD, daha önce yalnızca savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokarak, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmıştı. Buna rağmen, ABD yönetimi federal bir yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.