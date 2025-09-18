Venezuela, ABD'yi FAO'ya Şikayet Etti: 'Carmen Rosa' Teknesine Müdahale İddiası

Venezuela, ABD Donanması'nın 'Carmen Rosa' adlı tekneye müdahale ettiğini iddia ederek FAO'ya resmi şikayette bulundu; olay 12 Eylül'de Blanquilla Adası açıklarında yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 08:13
Venezuela hükümeti, ABD’nin ülkesine ait balıkçı teknesine yasa dışı müdahale ettiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'ya resmi şikayette bulundu.

Şikayet ve iddialar

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine ait balıkçı teknesine yasa dışı müdahalede bulunduğunu öne sürerek şikayetin FAO'ya iletildiğini bildirdi.

Rodriguez, 12 Eylül'de Venezuela bandıralı "Carmen Rosa" adlı balıkçı teknesinin, ABD Donanmasına ait "USS Jason Dunham" destroyeri tarafından yasa dışı ve düşmanca şekilde durdurulduğunu iddia etti.

Olayın Venezuela’ya ait Özel Ekonomik Bölge’de, Blanquilla Adası’nın 48 deniz mili kuzeydoğusunda yaşandığını belirten Rodriguez, "ABD hükümeti tarafından ulusal egemenliğe yönelik ciddi ihlali kınıyor ve kayda geçiriyoruz. Balıkçılık faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye yol açtığı için FAO’dan bu durumu güçlü şekilde kınamasını talep ediyoruz."

Rodriguez, şunları kaydetti: "Yasa dışı engellemenin ardından Amerikan savaş gemisi, uzun namlulu silahlarla donanmış 18 askeri personelini konuşlandırarak küçük ve zararsız balıkçı teknesine 8 saat boyunca el koydu, balıkçıların özgürlüğünü kısıtladı, iletişim kurmalarını engelledi ve yetkili orkinos avcılığı faaliyetine normal şekilde devam etmelerini önledi."

Venezuelalı balıkçıların silahsız olduğunu vurgulayan Rodriguez, ABD’nin deniz seyrüsefer kontrolüne ilişkin kural ve ilkeleri ihlal ettiğini, bu müdahalenin balıkçılık faaliyetlerini engelleyen orantısız güç kullanımı olduğunu savundu.

Uluslararası tepki ve bölgedeki hareketlilik

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da bu olayı "rezalet" ve "kaçırma" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

