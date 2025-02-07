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Venezuela ABD'yi Uçağına El Koymakla Hırsızlıkla Suçladı

Venezuela, Dominik Cumhuriyeti'nde uçağına el koyan ABD'yi 'hırsızlık' ile suçladı ve Marco Rubio'yu hedef aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:56
Venezuela ABD'yi Uçağına El Koymakla Hırsızlıkla Suçladı

Venezuela'dan Sert Tepki: ABD Hırsızlık Yapıyor

Venezuela, Dominik Cumhuriyeti'nde kendi uçağına el koyan ABD'yi "hırsızlık" yapmakla suçladı. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, bu duruma karşı sert bir açıklama yaptı.

ABD'nin Uçağa El Koyması

Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela'ya ait bir uçağa, ihracat kontrol yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD tarafından el konulduğu belirtildi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabından gelen açıklamada, Marco Rubio'nun talimatıyla ordularına ait uçağın çalınması kınandı.

Açıklamada, "Rubio, siyasetçi kılığına girmiş bir suçlu olup, ülkemizin mal varlıklarını yağmalamak için bu konumu kötüye kullanmaktadır" ifadelerine yer verildi. Uçağın derhal iade edilmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Rubio'nun Suçlamaları

Marco Rubio, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela’ya ait uçağın ABD yaptırımlarından kaçmak ve kara para aklamak amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Bunun yanı sıra, Venezuela Dışişleri Bakanlığı, "Rubio'nun nefreti onu uluslararası bir suçlu haline getiriyor" dedi.

Son Gelişmeler

ABD, en son 2 Eylül 2024'te, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı bir uçağa, yaptırımları deldiği gerekçesiyle Dominik Cumhuriyeti’nde el koyduğunu açıkladı. Dominik makamları, 2024'ten bu yana hangarda tutulan uçağı Marco Rubio'ya teslim etti.

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