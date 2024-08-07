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Venezuela Başkanı Maduro WhatsApp'ı Silerek Protesto Etti

Nicolas Maduro, canlı yayında WhatsApp'ı silerek, uygulamanın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 03:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 03:22
Venezuela Başkanı Maduro WhatsApp'ı Silerek Protesto Etti

Venezuela'da WhatsApp Tartışmaları

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı son açıklamada WhatsApp uygulamasını canlı yayında telefonundan sildi. Bu eylemine, ülkede bazı grupların WhatsApp üzerinden nefret ve şiddet yaydığını gerekçe gösterdi.

Canlı Yayında Olay Anı

Başkent Caracas'ta düzenlenen özel bir programda, telefonunun ekranını kameralarla gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmi olarak kaldırdı.

Maduro'nun Çağrısı

Maduro, WhatsApp üzerinden askerlere, polislere ve toplum liderlerine tehditler yapıldığını belirtmiş ve halkı gönüllü olarak bu uygulamayı silmeye davet etti. "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin; çünkü bu uygulama, tüm Venezuela'nın bilgisini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme aktarıyor. WhatsApp'a karşıyım. Telegram ve Wechat'ı kullanmanızı tavsiye ediyorum," şeklinde konuştu.

Stüdyodaki Tepkiler

Maduro'nun bu cesur çıkışı, stüdyodaki izleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı.

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