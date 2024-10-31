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Venezuela, Brezilya Büyükelçisini İstişare İçin Geri Çağırdı

Venezuela, Brezilya'daki büyükelçisini, 'müdahaleci' açıklamalar nedeniyle geri çağırdı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 03:34
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 03:34
Venezuela, Brezilya Büyükelçisini İstişare İçin Geri Çağırdı

Venezuela'dan Diplomatik Adım

Venezuela, Brezilya'daki büyükelçisini uluslararası ilişkilerdeki 'müdahaleci' açıklamalar nedeniyle geri çağırdığını duyurdu. Bu adım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde gerginliğe neden oldu.

Büyükelçi Geri Dönüyor

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları çerçevesinde, Brezilya'daki Büyükelçi Manuel Vadell'in ülkeye dönmesi için çağrıldığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, bu durumun, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın uluslararası ilişkiler danışmanı Celso Amorim'in Venezuela'ya yönelik yaptığı eleştirilerin bir sonucu olduğunu vurguladı. Amorim'in Eleştirileri

Celso Amorim, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada, Maduro hükümetini 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde şeffaf olmayla suçladı. Amorim, Maduro'nun zaferini tanımak istemediklerini ve hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadıklarını ifade etti.

Seçim Sürecine Dair Şüpheler

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Maduro'nun kazanması, Brezilya'nın sonuçlara yönelik şüpheci yaklaşım sergilemesine neden oldu. Brezilya, seçim tutanaklarının açıklanmasını talep ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtı.

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