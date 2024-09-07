Venezuela, Brezilya'nın Arjantin Diplomatik Temsil Yetkisini İptal Etti

Venezuela'dan Sert Adım

Venezuela, Brezilya'nın Arjantin'in Caracas Büyükelçiliği'ni temsil etme yetkisini iptal etti. Bu iptalin gerekçesi, ülkedeki muhalefet liderlerinden altı kişinin Arjantin'in diplomatik misyonuna sığınmaları sonrası gerçekleşti.

Diplomatik Açıklama ve Suçlamalar

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Arjantin'e sığınan muhaliflerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yardımcısına suikast düzenlemek için komplo kurduğuna dair kanıtların olduğunu belirtti. Bu çerçevede, Brezilya'nın temsil yetkisinin derhal iptal edildiği ifade edildi.

Kararın Uygulanması ve Güvenlik Önlemleri

Öte yandan, Venezuela güvenlik güçlerinin, Arjantin Büyükelçisi'nin konutu önünde muhalifleri tutuklama için beklediği bildirildi. Arjantinli muhalifler arasında, siyasi şiddet propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklama kararı bulunan isimlerin de olduğu kaydedildi.

Brezilya ve Arjantin Tepkileri

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın kararına itirazda bulunarak, Arjantin'in yeni bir temsilci ataması gerektiğini vurguladı. Brezilya, bu süreçte diplomatik misyonun sorumluluğunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı ise Venezuela'nın eylemini kınadı ve Brezilya'nın çıkarlarını temsil etmeye devam etmesinden memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, büyükelçilik konutuna yönelik potansiyel baskınların uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Diplomatik ilişkilerin geleceği açısından bu gelişmeler önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve uluslararası camiada yankı bulması bekleniyor.