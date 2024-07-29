Venezuela, Buenos Aires Büyükelçiliği Önündeki Protestoları Kınadı

Venezuela'dan Sert Tepki

Venezuela, başkent Buenos Aires'teki Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolar nedeniyle Arjantin'i kınadı. Protestolar, ülkede yapılan seçimlere hile karıştırıldığı iddialarının ortasında gerçekleşirken, Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich'in bu olaylara öncülük etmesi dikkat çekti.

Protestolar ve İddialar

Arjantin'de yaşayan Venezuelalılar, önceki gün gerçekleştirdikleri gösterilerle, Nicolas Maduro’nun yeniden Devlet Başkanı seçilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı'ndan Yanıt

Venezuela'nın Latin Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rander Pena, Bullrich’in sosyal medyada paylaştığı bir mesajla ilgili olarak, “Büyükelçiliklerinin kuşatılması tehdidinde bulunarak Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ediyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

Devlet Başkanı Milei'ye Mesaj

Pena, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi Venezuela'nın diplomatik personelinin güvenliğinden sorumlu tutarak, "Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Büyükelçiden Suçlamalar

Buenos Aires Büyükelçisi Stella Lugo, yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğe yönelik “sorumsuz müdahale” eylemlerine karşı çıktı ve Bullrich’i “uluslararası sözleşmeleri ihlal etmekle” suçladı. Lugo, “Büyükelçiliğimize ve diplomatik personelimize yönelik saldırılardan sizi sorumlu tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, Devlet Başkanı seçiminde Nicolas Maduro’nun zafer kazandığını açıkladı.