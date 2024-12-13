Venezuela'da 25. Dünya Özel Ekonomik Bölgeler Forumu Açıldı

Venezuela, 25. Dünya Özel Ekonomik Bölgeler Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in katılımıyla başlayan bu önemli etkinlik, Başkent Caracas'taki Teresa Carreno Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Rodriguez, açılış konuşmasında, forumun Çin dışında ilk kez Venezuela'da organize edildiğine dikkat çekti. Bu forumun, Venezuela'nın ekonomik kalkınma stratejisinin bir parçası olarak özel ekonomik bölgelerin önemini vurguladığını belirtti.

Rodriguez, ayrıca, "Venezuela'nın ekonomik kalkınma stratejisinin bir parçası olarak özel ekonomik bölgeler yeni fırsatlar sunuyor." ifadesini kullanarak, bu bölgelerdeki vergi ve finansman kolaylıklarının Venezuela'nın belirli bölgelerinin kalkınmasını destekleyeceğini aktardı.

Devlet Başkan Maduro'nun seçim kampanyasındaki vaatlerinden birine değinen Rodriguez, "Ekonomik kalkınmanın insanların mutluluğunu hedeflemesi gerekiyor. Çin'in büyüme modeli, insan kaynağına, eğitime, yeniliğe ve bilim teknolojisine odaklanıyor," ifadelerini kullandı. Bu stratejilerin, Batı'nın kolonizasyon etkilerini kırarak bağımsız kalkınmaya yöneldiğini belirtti.

Foruma katılan diğer önemli isimler arasında Shenzhen Özel Ekonomik Bölgeler Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Tao Yitao ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Uluslararası Online Eğitim Enstitüsü Genel Sekreteri Li Ming de yer aldı.