Venezuela'da Barışçıl Seçim Süreci Tamamlandı

Venezuela'da Seçim Süreci Barışçıl Geçti

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülke genelinde gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerinin huzurlu bir biçimde sona erdiğini duyurdu. Başkent Karakas'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Lopez, seçim sürecinde yaşanan küçük olayların haricinde, genel anlamda barışın hakim olduğunu ifade etti.

Seçim Süreci ve Halkın Katılımı

Lopez, Venezuela halkına teşekkür ederek, seçimlerin tüm lojistik ve operasyonel süreçlerinde bir düzen içinde gerçekleştirildiğini belirtti. "İnsanlar, istedikleri gibi oylarını kullandı. Bu ulusal mutabakat için herkese ve tüm kurumlara teşekkür ederim," dedi.

Yeni Bir Aşama

Bakan Lopez, Venezuela halkının yeni bir aşamaya geçtiğini vurgulayarak, "Halkımız, cezai yaptırımları reddetti ve haksız yaptırımlara karşı durdu. Son seçimlerde bu kadar yüksek bir barış ve yurttaşlık bilinci görmemiştik," açıklamasında bulundu.

Güvenlik Önlemleri ve Demokrasi Vurgusu

Olası şiddet olaylarına karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Lopez, Venezuela'nın demokrasi ve barışını her zaman savunacaklarının altını çizdi.

Seçim Sonuçları Bekleniyor

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE), kısa süre içinde seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Seçimlerden başarıyla çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak göreve başlayacak.