Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimleri: AK Parti'li Bayram'dan Şeffaflık Vurgusu

Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimi Şeffaf Geçiyor

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram, Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerinin "şeffaf" bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Seçim Gözlem Heyeti Detayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) heyeti, başkent Karakas'taki sandıkları gözlemlemek için Venezuela'ya gitti.

Bayram, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yürütülen seçim sürecinde sandık denetimlerine katıldıklarını ve oy kullanma işleminin şeffaf sürdürdüğünü aktardı.

Demokratik Katılım ve Sonuçlar

Bayram, "Oy kullanma işleminin başlangıcından itibaren sandıkları ziyaret ettik. Sandıklarda oy verme usulü ve düzeni şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca parmak izi doğrulama sürecine de tanıklık ettik," şeklinde konuştu. Venezuela halkının seçim iradesinin demokratik biçimde yansımasını desteklediklerini ifade etti.

Eleştiriler ve İlişkiler

Mohalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez'in Türkiye ile olan anlaşmaları gözden geçireceğini duyurmasına atıfta bulunan Bayram, bu söylemi "kabul etmemiz mümkün değil," dedi. Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari hacmin şu anda 1 milyar dolar civarında olduğunu belirten Bayram, bu rakamın artırılmasının önemine dikkat çekti.

Güçlü Bir Destek Mesajı

Bayram, sandıkları ziyaretleri sırasında engelli bir seçmene yardım teklif ettiklerinde olumlu tepki aldıklarını belirtti. "Dünyanın her yerinde engelliler var; bunun bir partisi veya vatandaşı olamaz. Bu dönüşümde Türk insanının yardımseverliğini gösterdik," dedi.

Son olarak, "Seçim sonuçları, Ulusal Seçim Konseyinin kesin ifadeleri ile belirlenmelidir. Venezuela halkının iradesinin sandığa yansımasını temenni ediyoruz," diyerek seçimlerin adil ve hür olması gerektiğinin altını çizdi.