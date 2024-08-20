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Venezuela'da Gonzalez'ten Maduro'ya Barışçıl İktidar Çağrısı

Venezuela'nın muhalefet adayı Edmundo Gonzalez, Devlet Başkanı Maduro'ya iktidarı bırakması için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 23:34
Venezuela'da Gonzalez'ten Maduro'ya Barışçıl İktidar Çağrısı

Venezuela'da İktidar Değişimi İçin Çağrı

Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimlerinin ardından muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform'un (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "barışçıl bir şekilde iktidarı bırakması" için çağrıda bulundu.

Gonzalez'in Açıklamaları

Gonzalez, X platformunda paylaştığı bir videoda, Maduro'ya seslenerek, "Siz ve hükümetiniz kenara çekilmeli ve barışçıl bir geçişi başlatmak için şimdi adım atmalısınız. Ulusumuzun güvenilir demokratik dönüşümünü başlatmak için siyasi diyaloğa hazırım" ifadelerini kullandı.

Demokrasiye Engel Suçlaması

Gonzalez, Maduro'yu demokrasiye karşı engeller koymakla suçlayarak, "Sayın Maduro, halk artık bu kadar çok suistimal ve yolsuzluktan bıktı. Demokratik geçişe engel olduğunuz her gün Venezuelalılar özgür olmayan bir ülkenin acısını çekiyor" dedi.

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Ulusal Seçim Konseyi, Maduro'yu 29 Temmuz'da galip ilan ettiğinde, Gonzalez bu sonuçları tanımayacaklarını duyurdu ve ellerindeki tutanaklara göre kendisinin seçimleri %67 oranıyla kazandığını öne sürdü.

Maduro'nun Üçüncü Zaferi

Venezuela Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, %51,20 oy oranıyla üçüncü kez seçimleri kazanmıştı. Ancak muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, bu sonuçları reddettiklerini ifade ettiler.

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