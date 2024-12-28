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Venezuela'da Gözaltına Alınan Arjantinli Gallo'ya Terörizm Suçlaması

Venezuela, Arjantin vatandaşı Nahuel Gallo'ya 'terörizm' suçlamasında bulunarak gözaltına aldı. Hükümetler arası gerilim artırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 07:18
Venezuela'da Gözaltına Alınan Arjantinli Gallo'ya Terörizm Suçlaması

Venezuela'da Arjantin Vatandaşı Nahuel Gallo Gözaltında

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği iddiasıyla gözaltına alınan Arjantin vatandaşı Nahuel Gallo'ya terörizm suçlaması yöneltti. Saab, 8 Aralık'ta casusluk suçlamasıyla yakalanan Gallo'nun durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı.

Suçlamalar ve Gözaltı Süreci

Saab, Gallo'nun "duygusal bir ziyaret" kisvesiyle geldiğini ve Venezuela topraklarına düzensiz bir şekilde girmeye çalıştığını belirterek, "Uluslararası aşırı sağcı grupların desteğiyle, istikrarsızlaştırıcı ve terörist eylemler gerçekleştirmeyi planlayan bir organizasyonun parçası olduğuna dair soruşturma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Arjantin Hükümeti ve Tepkiler

Arjantin hükümeti, Gallo’nun gözaltını "hukuksuz" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında, "Nahuel Gallo tamamen gayrimeşru bir şekilde gözaltına alındı." dedi. Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ise Gallo'nun Venezuela'ya yasal yollardan girdiğini vurgulayarak, "Vatandaşımız yasa dışı bir durumla suçlanmakta ve bu kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Aileden Tepkiler

Gallo'nun annesi Griselda Heredia, Venezuela hükümetine hitaben, "Oğlum yasa dışı hiçbir şey yapmadı. Bir anne olarak, suçsuz olduğunu biliyorum. Böyle bir şeyle suçlanması bizim için çok zor." dedi.

Uluslararası Gelişmeler

Mendoza eyaletindeki federal mahkemeden yapılan açıklamada, Gallo'nun durumu ile ilgili Venezuela yetkilileriyle iletişime geçildiği fakat yanıt alınamadığı ifade edildi. Eğer süreç bu şekilde ilerlerse, konu uluslararası mahkemelere taşınacak.

Gallo’nun Gözaltı Süreci

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'ta açıklamada bulunarak, Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Arjantinli yetkililere göre, Gallo, eşi ve çocuğunu görmek amacıyla Kolombiya'dan kara sınırından geçerek Venezuela'ya girmiştir. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Gallo'nun gözaltına alınmasına sert bir tepki göstererek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Gallo'nun "derhal" serbest bırakılmasını talep etti.

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