Venezuela'da Hakkında Tutuklama Emri Çıkarılan Muhalefet Adayı İspanya'ya Geçti

Edmundo Gonzalez İspanya'ya İndi

Venezuela'da hakkında tutuklama emri bulunan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez, İspanya hükümetinin yardımıyla bu ülkeye getirildi. İspanya Dışişleri Bakanlığı, Caracas'tan gelen bir askeri uçakla Gonzalez ve ailesinin Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne iniş yaptığını açıkladı.

Siyasi Sığınma Talebi Süreci

Yapılan yazılı açıklamada, Gonzalez ve eşinin, İspanyol hükümetinden Dış İşlerinden Sorumlu Müsteşar Diego Martinez Belio tarafından karşılandığı belirtildi. Gonzalez'in ilerleyen günlerde İspanya'dan siyasi mültecilik talep sürecine başlayacağı bildirildi.

Seçim Süreci ve Suçlamalar

75 yaşındaki Edmundo Gonzalez, 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışmış ve seçimlerde Nicolas Maduro'nun galip ilan edilmesine itiraz ederek, Ulusal Seçim Konseyini hile yapmakla suçlamıştı. Bu sebeple hakkında komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gaspı suçu ile tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Maduro'nun Üçüncü Seçim Zaferi

Seçim sonuçlarına göre, Maduro oyların %51,20'sini alarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmuştu. Gonzalez ve muhalefet lideri Maria Corina Machado, bu sonuçları kabul etmeyerek itirazda bulunmuşlardı.

İspanya'nın ve AB'nin Tutumu

İspanya hükümeti, Venezuela'daki seçim sonuçlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanana kadar mevcut sonuçları tanımayacağını duyurdu. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin Venezuela yönetimine karşı alacağı ortak kararların da liderliğini üstleneceğini açıkladı.