Venezuela'da İktidar ve Muhalefet Aynı Gün Sokaklarda

Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni öncesi iktidar partisi destekçileri ve muhalefet, aynı günde sokaklarda buluştu. Başkent Caracas'ın çeşitli bölgelerinde yapılan gösterilerde, iktidar yanlıları hükümete destek verirken, muhalif gruplar protesto gösterileri düzenledi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) destekçileri, Maduro ve partinin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. PSUV İlk Başkan Yardımcısı Francisco de Miranda, yaptığı konuşmada halkın, Venezuela'da barışı sağlamak ve faşizme karşı büyük bir zafer kazanmak için bir araya geldiğine vurgu yaptı. Miranda, "Faşist sağ kanadın tehditlerine, terörist sağ kanadın tehditlerine rağmen yürüdük. Barış içinde yürüdük. Chavismo, her zaman barış için yürür, bizde şiddete yer yoktur. Esas şiddeti üreten onlardır" dedi.

Muhalefet cephesinden gelen açıklamalara göre, muhalif lider Maria Corina Machado, 133 gün aradan sonra destekçilerine seslenerek, 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanlığı seçiminde galibiyetin adayı Edmundo Gonzalez olduğunu yineledi. Machado, "Hayatımda hiç bu kadar gururlu hissetmemiştim. Venezuela’nın her yerinde insanlar sokaklara döküldü. Kimseden korkumuz yok. Maduro, uluslararası alanda yalnız kaldı, dünya bizimle. 28 Temmuz'daki zaferimize sahip çıkmak için sokaklara çıkan tüm vatandaşlarımıza minnettarım" şeklinde konuştu.

Machado, Venezuelalılardan sakin ve kararlı olmalarını isteyerek, Gonzalez’in yakın zamanda Venezuela’ya geleceğini ve devlet başkanı olarak yemin edeceğini savundu. Machado'nun protesto çağrısının ardından, birçok Latin Amerika ülkesinde yaşayan Venezuelalı göçmenler de sokaklara çıkarak Maduro hükümetine tepki gösterdi.

Hatırlanacağı üzere, Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi, 29 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerde Nicolas Maduro'nun yüzde 51.20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu. Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.