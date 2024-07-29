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Venezuela'da Maduro'dan Ulusal Diyalog Çağrısı

Nicolas Maduro, seçim sonuçlarına saygı çağrısı yaparak ulusal diyalog başlattı. Ülkede barışı savundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:17
Venezuela'da Maduro'dan Ulusal Diyalog Çağrısı

Venezuela'da Yeni Dönem: Nicolas Maduro'nun Diyalog Çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından barış ve diyalog çağrısında bulundu.

Seçim Sonuçlarının Saygı Görmesi Gerek

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores önünde toplanan binlerce destekçisine hitap eden Maduro, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan seçim sonuçlarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Şiddete Karşı Durdu!

“Sizler bana yetki verdiniz. Vatanımız için, halkımız için, bu ülkede her daim barış olacak. Kimse şiddete başvurmaya kalkışmasın, faşizm yapmaya çalışmasın. Ayrışma ve kutuplaşma Venezuela’ya zarar verir” şeklinde konuşan Maduro, barış içindeki bir toplum için el birliği yapma çağrısında bulundu.

Diyalog ve İşbirliği Vurgusu

Maduro, bütün siyasi partilere ve sektör temsilcilerine diyalog önerisinde bulunarak, “Halka ve anayasa saygılı olun. Herkesle konuşmaya hazırım” dedi. Bu, ülkenin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülke Değişim Rüzgarları Estiriyor

Seçim sonrası gerçekleştirilen siber saldırılara da değinen Maduro, CNE'nin internet sitesine yönelik saldırıların soruşturmasının başlatılacağını duyurdu.

Ayrıca, uluslararası gözlemcilere teşekkür eden Maduro, Venezuela halkının onuruyla oynanmasına asla müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

CNE Başkanı Elvis Amoroso, resmi sonuçların Maduro’nun zaferiyle sonuçlandığını bildirmişti.

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