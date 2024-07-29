Venezuela'da Maduro Destekçileri Miraflores Sarayı'nda Buluştu

Venezuela'da Başkanlık Seçimleri ve Maduro Destekçileri

Venezuela'da gerçekleşen devlet başkanı seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından, Devlet Başkanı Nicolás Maduro destekçileri, başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı önünde toplandı. Yüzlerce kişi, sevinç gösterileri düzenleyerek, iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) bayraklarını salladı.

Sevinç Yürüyüşü ve Cabello'nun Açıklamaları

Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) sonuç açıklamasını bekleyen kalabalık, Diosdado Cabello tarafından yapılan konuşmalarla coştu. Cabello, seçimlerden zaferle ayrılacaklarına inandıklarını vurguladı.

Seçim Sonuçları ve Yarışın Gidişi

Sandıkların kapanmasının üzerinden 4 saat geçmesine rağmen, CNE henüz resmi sonuçları açıklamadı. Bu seçimde Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayının mevcut Devlet Başkanı Maduro ile, muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor. Seçimlerin kazananı, 10 Ocak 2025'te yemin ederek ülkenin yeni devlet başkanı olacak.