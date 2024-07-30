Venezuela'da Maduro, Devlet Başkanı Seçimini Kazandı

Venezuela'da Maduro Mazbatasını Aldı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'ya mazbatasını resmi olarak takdim etti. Tören, başkent Karakas’taki CNE merkezinde düzenlendi.

Resmi Tören ve Açıklamalar

Törene, Maduro'nun yanı sıra uluslararası gözlemciler ve askeri komuta kademesi de katıldı. CNE Başkanı Elvis Amoroso, Maduro'ya mazbatasını sunarken, tüm zorluklara rağmen seçimlerin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Amoroso, "Devlet başkanı oyların çoğunluğunu alarak halkın iradesiyle seçildi. Seçimin huzurlu ve güvenli bir şekilde icra edilmesini sağlayan ulusal silahlı kuvvetlere teşekkür ederiz." dedi.

Maduro’nun Açıklamaları

Konuşmasında Maduro, faşizmi ve düşmanlarını bir kez daha yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor. Bu aşırı sağ ve ABD tarafından yönlendirilen gruplar aynı senaryoyu uyguluyor; çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük." şeklinde konuştu.

Gelecek Vaatleri

Maduro, Venezuela'ya yönelik planlanan saldırılara asla tolerans göstermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu kez anayasa ve hukuka saygı gösterilecek. Ne nefret, ne faşizm, ne yalan, ne de manipülasyona izin verilecek." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda kendisine yönelik gerçekleştirilen beş suikast girişiminden başarılı bir şekilde kurtulduğunu belirtti. Seçim sonuçlarına göre, Maduro %51,20 oy oranıyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Ancak muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.