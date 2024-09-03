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Venezuela'da Muhalefet Adayı Edmundo Gonzalez İçin Tutuklama Emri

Venezuela'da 28 Temmuz seçimlerinde muhalefet adayı Edmundo Gonzalez hakkında tutuklama kararı alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:17
Venezuela'da Muhalefet Adayı Edmundo Gonzalez İçin Tutuklama Emri

Venezuela'da Edmundo Gonzalez Hakkında Tutuklama Emri

28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olan Edmundo Gonzalez için Venezuela'da tutuklama emri çıkarıldı. 75 yaşındaki eski diplomat, mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verdi.

Seçim Sonuçlarının Reddine Dair İddialar

Gonzalez, seçim sonuçlarını reddederek, Nicolas Maduro tarafından yönetilen Ulusal Seçim Konseyini (CNE) hile yapmakla suçladı. Ocak ayındaki suçlamalar sonucu, Gonzalez hakkında komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi suçlamalar yöneltildi.

İfade Vermekte Zorlandığı İddia Edildi

Yasalara itaatsizlik suçlamasıyla üç kez ifadeye çağrılan Gonzalez, "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle savcılığa gitmekten kaçındı. Bu durum, mahkeme tarafından "kaçma şüphesiyle" yakalama kararının çıkarılabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Maduro'nun Üçüncü Zaferi

29 Temmuz'da resmi olarak açıklanan sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 oy alarak Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerini üçüncü kez kazandı. Gonzalez ve muhalefet lideri Maria Corina Machado, bu sonuçları reddetti.

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