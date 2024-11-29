Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez Gözaltına Alınacak mı?

Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez Gözaltına Alınacak

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, İspanya'da yaşayan muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'in ülkeye dönmesi halinde gözaltına alınacağını açıkladı.

Cabello, devlet kanalı VTV'ye verdiği demeçte, Gonzalez'in "Ocak 2025'te Venezuela'ya dönerek devlet başkanı olarak yemin etmek için hazırım" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi. Gonzalez'in, Venezuela'ya ayak bastığı andan itibaren gözaltına alınacağı konusunda kesin bir duruş sergileyen Cabello, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." ifadelerini kullandı.

Maduro Seçimleri Kazandı

Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz'da yapılan seçimleri kazanarak 10 Ocak 2025'te Ulusal Meclis önünde yemin edeceğini vurguladı.

Öte yandan, İspanyol haber ajansı EFE'ye 26 Kasım'da konuşan Gonzalez, Venezuela'da 10 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini ve gözaltına alınma ihtimaline karşı moralman hazır olduğunu ifade etti.

Maduro'nun Üçüncü Zaferi

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro seçimlerde yüzde 51,20 oy alarak üçüncü kez başkanlık görevine seçilmişti. Hamasetle Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, bu seçim sonuçlarını reddettiklerini belirtti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından sonra eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.