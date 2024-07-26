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Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez Kampanyasını Tamamladı

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi muhalefet adayı Edmundo Gonzalez destekçilerine seslendi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:12
Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez Kampanyasını Tamamladı

Venezuela'da Seçim Heyecanı

28 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan devlet başkanı seçimleri öncesinde, muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez, kampanya turunu tamamladı.

Son Günde Coşku Dolu Mesajlar

Gonzalez, Karakas’ta bulunan Las Mercedes semtinde düzenlenen etkinlikte destekçilerine hitap etti. Burada yaptığı konuşmada, sandıktan başarıyla çıkacaklarına olan inancını dile getirerek, "Son ana kadar aynı enerji ve coşkuyla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız tarihi bir değişime tanıklık edecek. Daha iyi bir geleceğin kapısını açacak anahtar sizlersiniz," dedi.

Halkı Sandığa Davet Etti

Gonzalez, pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin önemine vurgu yaparak, tüm Venezuelalılara oy vermeleri çağrısında bulundu.

Yanında Maria Corina Machado

Seçim kampanyasında Gonzalez'e destek veren ve siyasi yasak nedeniyle aday olamayan Maria Corina Machado, topluma birlik çağrısında bulundu. Machado, "Kimseye zulmetmeye gelmiyoruz. Oylama gizlidir; kime oy verdiğinizi kimse bilmeyecek," ifadelerini kullandı.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni bir devlet başkanı seçmek için sandık başına gidecek.

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