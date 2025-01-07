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Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez, Ülkeye Dönüşünde Gözaltına Alınacak

Venezuela İçişleri Bakanı, muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'in ülkeye ayak basmasıyla gözaltına alınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 05:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 05:28
Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez, Ülkeye Dönüşünde Gözaltına Alınacak

Venezuela'da Muhalefet Adayı Gözaltına Alınacak

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'in ülkeye ayak basmasının hemen ardından gözaltına alınacağına dair açıklamalarda bulundu.

Cabello, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in Venezuela'ya döndüğünde gözaltına alınacağını ve yargıya teslim edileceğini vurguladı. Bakan, "Onu memnuniyetle karşılayacağım. Sayın Gonzalez, Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınacağını ve yargılanacağını biliyor," ifadelerini kullandı.

Cabello, 28 Temmuz 2024'te gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerinin ardından, farklı uluslardan 125 kişinin "terörist komplolarla" bağlantılı olarak gözaltına alındığını da ekledi. Ayrıca, Venezuela'nın huzur içinde olduğunu ve huzuru bozmayı hedefleyenlere izin vermeyeceklerini belirtti. Cabello, güvenlik güçlerinin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Gonzalez sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "10 Ocak'ta Venezuela halkının egemen iradesiyle başkomutan rolünü üstlenmeliyim," dedi. Gonzalez, 28 Temmuz 2024'teki seçimde muhalefet koalisyonu adayı olarak mücadele etmektedir.

Muhalif lider Maria Corina Machado, Venezuela halkına 9 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini protesto etmeleri için kapsamlı bir çağrıda bulundu. Gerçekleşen seçimde Nicolas Maduro, %51,20 oy oranı ile üçüncü kez devlet başkanı olarak seçildi. Gonzalez ve Machado, seçim sonuçlarını reddettiklerini ifade etti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından eşi ile birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

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