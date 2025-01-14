Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado'dan Maduro'ya Sert Uyarı

Maria Corina Machado, Maduro'ya iktidarının son günlerini yaşadığını belirterek tehditte bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 06:58
Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado'dan Maduro'ya Sert Uyarı

Machado, Maduro'yu Tehdit Etti

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, 10 Ocak'ta yemin eden devlet başkanı Nicolas Maduroyu hedef alarak tehditlerde bulundu. Machado, "İktidardaki günleri sayılı" ifadesini kullanarak, Maduro hükümetinin geleceğinin karanlık olduğunu vurguladı.

Rejimin Korku İçindeki Psikolojisi

Machado, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Rejimdekiler az kaldıklarını ve izole edildiklerini biliyorlar. Bu yüzden paranoyaklar ve uykuya dalamıyorlar. Sonlarının yakın olduğunu hissediyorlar ve etraflarındaki herkes tarafından satılmaktan korkuyorlar," dedi.

Seçim İddiaları ve Mücadele Vurgusu

Machado, Maduro yönetiminin 28 Temmuz 2024 seçimlerini "ezici farkla" kazandıklarına dair hiçbir kanıt gösteremeyeceğini iddia etti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu en zor anlarımızdan biri, riskleri biliyoruz ve bu yüzden ringdeyiz, mücadele ediyoruz. Birinci rauntta kazanamazsak da üçüncü veya dördüncü rauntta galip geleceğiz. Çünkü onların iplerini elimizde tutuyoruz."

Machado, Maduro yönetimini yendiklerini belirtirken, destekçilerine kararlı bir şekilde mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulundu.

Maduro'nun Yemin Töreni ve Uluslararası Tepkiler

Nicolas Maduro, 28 Temmuz 2024'te yapılan devlet başkanı seçiminde %52 oy alarak üçüncü kez başkanlık görevine gelmiş ve 10 Ocak'ta yemin etmiştir. Ancak muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halk iradesine darbe yaptığını öne sürmüştür.

G7 ülkeleri ise Maduro'nun yemin ederek göreve başlamasını, "demokratik meşruiyetten yoksun" olarak nitelendirerek kınamıştır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Gazze Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Destek: Esnek Çalışma Modelleri Geliyor
3
Brezilya'da Okullarda Cep Telefonu Yasağı Resmi Onay Aldı
4
İtalya ve Vatikan'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Tebrikler
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye İçin Kapsayıcı Yönetim Çözümü Şart
6
Gündem Özeti: 14 Ocak 2025'te Önemli Gelişmeler
7
İBB Meclisi'nde Marmara Denizi Müsilaj Sorunu Tartışıldı

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!