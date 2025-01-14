Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado'dan Maduro'ya Sert Uyarı

Machado, Maduro'yu Tehdit Etti

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, 10 Ocak'ta yemin eden devlet başkanı Nicolas Maduroyu hedef alarak tehditlerde bulundu. Machado, "İktidardaki günleri sayılı" ifadesini kullanarak, Maduro hükümetinin geleceğinin karanlık olduğunu vurguladı.

Rejimin Korku İçindeki Psikolojisi

Machado, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Rejimdekiler az kaldıklarını ve izole edildiklerini biliyorlar. Bu yüzden paranoyaklar ve uykuya dalamıyorlar. Sonlarının yakın olduğunu hissediyorlar ve etraflarındaki herkes tarafından satılmaktan korkuyorlar," dedi.

Seçim İddiaları ve Mücadele Vurgusu

Machado, Maduro yönetiminin 28 Temmuz 2024 seçimlerini "ezici farkla" kazandıklarına dair hiçbir kanıt gösteremeyeceğini iddia etti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu en zor anlarımızdan biri, riskleri biliyoruz ve bu yüzden ringdeyiz, mücadele ediyoruz. Birinci rauntta kazanamazsak da üçüncü veya dördüncü rauntta galip geleceğiz. Çünkü onların iplerini elimizde tutuyoruz."

Machado, Maduro yönetimini yendiklerini belirtirken, destekçilerine kararlı bir şekilde mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulundu.

Maduro'nun Yemin Töreni ve Uluslararası Tepkiler

Nicolas Maduro, 28 Temmuz 2024'te yapılan devlet başkanı seçiminde %52 oy alarak üçüncü kez başkanlık görevine gelmiş ve 10 Ocak'ta yemin etmiştir. Ancak muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halk iradesine darbe yaptığını öne sürmüştür.

G7 ülkeleri ise Maduro'nun yemin ederek göreve başlamasını, "demokratik meşruiyetten yoksun" olarak nitelendirerek kınamıştır.