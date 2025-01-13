Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado'dan Trump'a Teşekkür

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, Trump'a demokrasi mücadelesine verdiği destek için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:15
Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado'dan Trump'a Teşekkür

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, demokrasi mücadelesine verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Machado, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'e desteğini açıklayan Trump'a şükranlarını iletti. Trump’ın Venezuela'daki demokrasi mücadelesine verdiği desteğin derin bir takdirle karşılandığını ifade eden Machado, "Başkan Trump, Venezuela halkı olağanüstü bir cesaretle, korkuya ve acımasız baskıya karşı durarak bir araya geldi. İktidara tutunmak ve adaletten kaçmak isteyen suç rejimini reddetmek için birleşti. Maduro ve suç ortakları başarısız olacak. Bizler, özgürlük ve onur arayışımızda kararlıyız," şeklinde konuştu.

Machado, ayrıca, "Güvenliğim için zamanında ve kararlı bir şekilde gösterdiğiniz ilgi bir dönüm noktası oldu. Seçilmiş Devlet Başkanı Edmundo Gonzalez liderliğinde Venezuela, her zamankinden daha güçlü, daha özgür ve daha birlik içinde yükselecek. Amerika kıtası için bir istikrar ve güç feneri haline gelecek. İkimiz de özgürlüğün galip geleceğini biliyoruz. Teşekkür ederim," değerlendirmesinde bulundu.

- Maduro, yeni dönemi için yemin etmişti

Venezuela'da, 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini %52 oyla üçüncü kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını öne sürmüştü. G7 ülkeleri de dün yaptığı ortak açıklamada, Maduro'nun yemin ederek göreve başlamasını "demokratik meşruiyetten yoksun" olduğunu belirterek kınamıştı.

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