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Venezuela'da Muhalefet Seçim Sonuçlarına İtiraz Ediyor

Venezuela'da muhalefet, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek itiraz etti ve yeni lider olarak Edmundo Gonzalez'i ilan etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:36
Venezuela'da Muhalefet Seçim Sonuçlarına İtiraz Ediyor

Venezuela'da Seçim Krizi

Venezuela'daki muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini duyurdu. Başkent Caracas'taki muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, yapılacak olan her şeyin kuralların ihlali olduğunu vurgulayarak, "Tüm kuralları çiğnediler. Venezuelalılar ve herkes olanları biliyor," dedi.

Seçim Sonuçları Tartışma Yaratıyor

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, seçim sonuçlarının kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Oyların %70'ini kazandıklarını iddia eden Machado, "Tüm dünyaya ilan ediyoruz; Edmundo Gonzalez, ülkenin yeni devlet başkanıdır. Kazandığımızı herkes biliyor," şeklinde konuştu.

Machado, ellerindeki sandık tutanaklarına dayalı olarak seçimleri 'ezici' çoğunlukla kazandıklarını sürdürdü. "CNE'nin bu sonuçları nereden edindiğini bilmiyoruz. Gonzalez, oyların %70'ini, Maduro ise %30'unu aldı. Bu, tarihteki en yüksek katılımlı seçim," ifadelerini kullandı.

CNE'nin Açıklamaları

CNE Başkanı Elvis Amoroso, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçimleri kazandığını duyurdu. Muhalefet ise bu durumu kabul etmediklerini ve gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Machado, Venezuelalılara sandıklara sahip çıkmaları yönünde çağrıda bulunarak, birkaç gün içinde kamuoyuna neler yapacaklarını açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

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