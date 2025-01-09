Venezuela'da Muhalif Lider Machado, Seçim Protestosunda Gözaltına Alındı

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, devlet başkanı seçimi sonuçlarına karşı düzenlenen protestoda gözaltına alındı. Protestolara katılmak üzere Caracas’ta bir araya gelen kalabalığa konuşma yapan Machado, aylar sonra ilk defa kamuoyunun önüne çıkmıştı.

Machado'nun Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, konuşmasının ardından gösteri alanından ayrılırken konvoyuna güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, Machado'nun daha sonra gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Maduro'nun Seçim Zaferi ve Protestolar

Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi tarafından 29 Temmuz 2024'te açıklanan sonuçlarla Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Bu sonuçlara karşı muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddettiklerini ifade ettiler.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılması sonrası, 8 Eylül'de eşi ile birlikte İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti. Venezuela Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Gonzalez için 100 bin dolar ödül verilirken, İspanya hükümeti tarafında siyasi sığınma hakkı tanınmıştı. Gonzalez, şu anda ziyaret için Panama'da bulunuyor.