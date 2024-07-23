Venezuela'da Seçim Gerginliği: Maduro Aşırı Sağcıları Suçladı

Venezuela'da Seçim Öncesi Siyasi Gerilim

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde aşırı sağcıların ülkede bir "gölge" yaratmaya çalıştığını belirtti. Maduro, bu durumu halka duyurmak amacıyla Gran Polo Patriotico partisi tarafından düzenlenen bir mitingde konuştu.

Provo katlara Dikkat!

Maduro, aşırı sağcı grupların seçim sürecine müdahale etme çabalarını kınayarak, halkın bu provokasyonlara karşı dikkatli olmasını istedi. "Güvenlik güçlerinin şiddet eylemleri ve enerji santrallerine yönelik potansiyel saldırılara karşı hazır bulunduğunu" vurguladı.

Venezuela'nın Geleceği İçin Yeni Konut Projeleri

Maduro, birkaç ay içinde ihtiyaç sahiplerine yönelik en az 3 milyon yeni konut inşa edeceklerini ve bunlardan 400 bininin 2025'e kadar teslim edileceğini duyurdu.

Oligarşiye Karşı Mücadele

Ülkenin petrol kaynaklarının yabancılara devredilmeye çalışıldığını savunan Maduro, "28 Temmuz'da büyük bir zaferle çıkacağız ve Caracas'ta oligarşiye haddini bildireceğiz. Yaptırımları ve ekonomik savaşı onlara ödeteceğiz," ifadelerini kullandı.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlerin ana çekişmesinin, Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.