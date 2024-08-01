Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Venezuela'da Seçim Protestoları Büyüyor: Gözaltılar 1200'e Ulaştı

Venezuela'daki seçim sonuçlarına yönelik protestolar sırasında gözaltına alınanların sayısı 1200'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:09
Venezuela'da Seçim Protestoları Büyüyor: Gözaltılar 1200'e Ulaştı

Venezuela'da Gözaltı Sayısı Artıyor

Venezuela'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına karşı düzenlenen protestolar, sıkı güvenlik önlemleriyle birlikte devam ediyor. Olaylar sonucu gözaltına alınanların sayısı 1200'e ulaştı.

Güvenlik Güçlerinden Açıklama

Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafında yapılan açıklamada, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen operasyonlarda bu kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, yakalanan bazı eylemcilerin Peru, Şili ve Kolombiya'da özel eğitime tabi tutulduğu ve terörü kışkırtma faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi.

Devlet Bakanı'ndan Açıklama

Devlet Bakanı Nicolas Maduro, gözaltına alınan kişilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ABD'den dönmüş olan Venezuelalılardan %80'inin suç işlediğini vurguladı.

Ulusal Başsavcı'nın Bilgileri

Ulusal Başsavcı Tarek William Saab, gösteriler sırasında 77 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Seçim Sonuçları ve Protestolar

Venezuela'da 28 Temmuz tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Nicolas Maduro %51.20 oy alarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçların sahte olduğunu iddia etti.

Seçim sonuçlarının hileli olduğunu savunan protestolar sırasında meydana gelen çatışmalarda, biri asker olmak üzere toplamda 17 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi