Venezuela'da Seçim Protestoları Büyüyor: Gözaltılar 1200'e Ulaştı

Venezuela'da Gözaltı Sayısı Artıyor

Venezuela'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına karşı düzenlenen protestolar, sıkı güvenlik önlemleriyle birlikte devam ediyor. Olaylar sonucu gözaltına alınanların sayısı 1200'e ulaştı.

Güvenlik Güçlerinden Açıklama

Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafında yapılan açıklamada, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen operasyonlarda bu kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, yakalanan bazı eylemcilerin Peru, Şili ve Kolombiya'da özel eğitime tabi tutulduğu ve terörü kışkırtma faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi.

Devlet Bakanı'ndan Açıklama

Devlet Bakanı Nicolas Maduro, gözaltına alınan kişilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ABD'den dönmüş olan Venezuelalılardan %80'inin suç işlediğini vurguladı.

Ulusal Başsavcı'nın Bilgileri

Ulusal Başsavcı Tarek William Saab, gösteriler sırasında 77 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Seçim Sonuçları ve Protestolar

Venezuela'da 28 Temmuz tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Nicolas Maduro %51.20 oy alarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçların sahte olduğunu iddia etti.

Seçim sonuçlarının hileli olduğunu savunan protestolar sırasında meydana gelen çatışmalarda, biri asker olmak üzere toplamda 17 kişi hayatını kaybetti.