Venezuela'da Seçim Sonrası Göç Uyarısı

Venezuela'da Göç Uyarısı

Venezuela'nın muhalif liderlerinden Maria Corina Machado, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin bölgedeki göç hareketlerini hızlandırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kolombiya'yı Etkileyecek Gelişmeler

Başkent Caracas'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Machado, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu muhalefetin endişeleri konusunda bilgilendirdi. Machado, "Eğer Nicolas Maduro iktidarını sürdürmek için güç kullanmaya devam ederse, günler ya da haftalar içerisinde şimdiye kadarki en büyük göç dalgasıyla karşılaşabiliriz" dedi.

Kolombiya'dan Beklentiler

Machado, Kolombiya hükümetinden güçlü bir duruş beklediklerini belirterek, "Venezuela'daki durum ideolojik farklılıkların ötesinde" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Maduro hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Eleştirilen Sonuçlar

Venezuela Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro yüzde 51,20 oy ile 3. kez başkanlık görevini kazanmıştı. Ancak muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve Machado, seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu.

Machado, "En iyi seçeneğin müzakere edilmiş bir geçiş sürecini kabul ettirmek olduğunu düşünüyorum. Brezilya, Meksika ve Kolombiya ile iletişim kanallarının açık tutulması, olumlu bir gelişme. Önümüzdeki haftalar kritik olacak, sonuçları bekleyip göreceğiz" şeklinde değerlendirdi.