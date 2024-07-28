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Venezuela'da Seçim Sonuçlarına Saygı Vurgusu

Nicolas Maduro, Venezuela'daki seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını açıkladı ve yeni bir diyalog çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:00
Venezuela'da Seçim Sonuçlarına Saygı Vurgusu

Venezuela'da Seçim Süreci ve Sonuçları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarına saygı göstereceklerini ifade etti. Başkent Karakas'ta eşi Cilia Flores ile birlikte oy kullanan Maduro, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim Sonuçlarına Saygı Duyulacak

Maduro, "Resmi sonuçları tanıyorum ve tanıyacağım. Bu sonuçlara saygı duyulmasını sağlayacağım. Sadece ben değil, seçime katılan 38 siyasi parti de kamuoyu önünde sonuçlara saygı duyacaklarını açıkça beyan etmeleri lazım," dedi.

Barış ve Birlik Mesajı

Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) açıklayacağı resmi sonuçlara değinen Maduro, "Barış içinde geleceğimi söylemiştim ve barış içinde geldim. Eğer bir şeyi korumak ve savunmak gerekiyorsa, önemli olan Venezuelalıların barış, uyum ve birlik içinde yaşamasıdır. Venezuela'da iyilik ve zafer kazanacak," şeklinde konuştu.

Diyalog Çağrısı

Yarından itibaren ülkedeki siyasi partiler ve bütün sektör temsilcilerine yeni bir diyalog çağrısında bulunacağını belirten Maduro, sosyal medya platformu X üzerinden oy kullanma anının görüntülerini paylaşarak, "Oyumu kolayca, hızlıca ve pratik şekilde kullanıyorum. Barış, demokrasi ve Venezuela için herkesi oyunu kullanmaya davet ediyorum," dedi.

Öte Yandan Muhalif Liderlerden Mesajlar

Muhalif lider Maria Corina Machado, destekçilerine hitaben yaptığı paylaşımda, "Sevgili Venezuelalılar, beklenen gün geldi. 25 yıldır bu an için mücadele ediyoruz," ifadelerini kullandı. Oy verme işlemi sırasında sandık görevlilerinin yerlerinden ayrılmamalarını ve tüm Venezuelalıları değişim için sandığa gitmeye çağırdı.

Venezuela'da 10 adayın katıldığı devlet başkanlığı seçiminde, mücadele özellikle Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Maduro ile muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında gerçekleşecek.

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