Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Venezuela'da Seçim Tartışmaları: Muhalefet Lideri Machado'dan İddialar

Venezuela'da muhalefet lideri Machado, seçim sonuçlarını sorguladı ve kazanmak için ellerindeki verilere dayandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 04:42
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 04:42
Venezuela'da Seçim Tartışmaları: Muhalefet Lideri Machado'dan İddialar

Venezuela'daki Seçim İddiaları

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, elde ettikleri tutanaklara dayanarak, devlet başkanlığı seçimlerini %73 oy oranı ile kazandıklarını öne sürdü. Başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan resmi sonuçların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Seçim Sonuçları Üzerine İddialar

Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını belirtti. "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar, adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark oldukça büyük ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde net bir üstünlük sağladık," şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında da eleştirilerde bulunan Machado, rakiplerinin 2 milyon 729 bin 256 oy aldığını, kendi adaylarının ise 6 milyon 275 bin 182 oyla önde olduğunu iddia etti.

Sokaklarda Sessizlik Hakim

Seçim gününde başkentteki caddeler ve sokaklar sessizliğe bürünürken, alışveriş merkezleri ve mağazaların da kapalı olduğu gözlemlendi. AA muhabirinin yaptığı gözlemlere göre, Bolivar Meydanı ve ana caddelerde sakin bir atmosfer vardı.

Halkın Seçim Üzerine Görüşleri

Venezuelalı Ricardo Rodriguez, seçimlerin güvenilir şekilde yapıldığına inandığını söyledi. Rodriguez, "Seçim sonuçlarına itiraz etmek Venezuela'da alışkanlık haline geldi. İnsanlar, görmek istedikleri adaylara oy verdi ve arzu etmedikleri sonuçları protesto ediyorlar," diye konuştu.

Öte yandan taksi şoförü Freedy Gill, seçim sonuçlarının kendilerinde büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını belirtti, bu sonuçları kesinlikle beklemediklerini ifade etti. Eduardo Lopez ise herkesin özgürce tercihte bulunduğunu ve seçimlerin demokrasi bayramı şeklinde geçtiğini düşündüğünü dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

En meraklı 4 burç açıklandı! Onların başına ne gelirse meraklarından geliyor

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

İş arayanlara müjde! Onlarca hastaneye KPSS şartsız personel alımı: Başvuru şartları açıklandı

İstanbul, Ankara, İzmir'de evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut müjdesi verdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İki söze kanan 3 burç ortaya çıktı! Onlar tuzağa çabuk düşüyor

İş arayanlara müjde! Onlarca hastaneye KPSS şartsız personel alımı: Başvuru şartları açıklandı

En meraklı 4 burç açıklandı! Onların başına ne gelirse meraklarından geliyor

Emeklilere 2.500 TL'lik ek ödeme çıktı! Maaş hesabınızı kontrol edin: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

İstanbul, Ankara, İzmir'de evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut müjdesi verdi!

Hafızayı zehir yapan besin! Zihni güçlendirip, hafıza depolarını fullüyor

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı