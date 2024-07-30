Venezuela'da Seçim Tartışmaları: Muhalefet Lideri Machado'dan İddialar

Venezuela'daki Seçim İddiaları

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, elde ettikleri tutanaklara dayanarak, devlet başkanlığı seçimlerini %73 oy oranı ile kazandıklarını öne sürdü. Başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan resmi sonuçların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Seçim Sonuçları Üzerine İddialar

Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını belirtti. "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar, adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark oldukça büyük ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde net bir üstünlük sağladık," şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında da eleştirilerde bulunan Machado, rakiplerinin 2 milyon 729 bin 256 oy aldığını, kendi adaylarının ise 6 milyon 275 bin 182 oyla önde olduğunu iddia etti.

Sokaklarda Sessizlik Hakim

Seçim gününde başkentteki caddeler ve sokaklar sessizliğe bürünürken, alışveriş merkezleri ve mağazaların da kapalı olduğu gözlemlendi. AA muhabirinin yaptığı gözlemlere göre, Bolivar Meydanı ve ana caddelerde sakin bir atmosfer vardı.

Halkın Seçim Üzerine Görüşleri

Venezuelalı Ricardo Rodriguez, seçimlerin güvenilir şekilde yapıldığına inandığını söyledi. Rodriguez, "Seçim sonuçlarına itiraz etmek Venezuela'da alışkanlık haline geldi. İnsanlar, görmek istedikleri adaylara oy verdi ve arzu etmedikleri sonuçları protesto ediyorlar," diye konuştu.

Öte yandan taksi şoförü Freedy Gill, seçim sonuçlarının kendilerinde büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını belirtti, bu sonuçları kesinlikle beklemediklerini ifade etti. Eduardo Lopez ise herkesin özgürce tercihte bulunduğunu ve seçimlerin demokrasi bayramı şeklinde geçtiğini düşündüğünü dile getirdi.