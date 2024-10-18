Venezuela'da Silah Operasyonları: 71 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Venezuela'da Güvenlik Operasyonları

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkenin güvenliği için düzenlenen operasyonlar kapsamında 71 uzun namlulu silahın ele geçirildiğini duyurdu. Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında Cabello, bu silahların yanı sıra toplamda 500'den fazla silahın da ele geçirildiğini açıkladı.

Terör Eylemleri ve İstihbarat Bağlantıları

Cabello, terörist eylemler planlayan bazı kişilerin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (CNI) ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. Yapılan operasyonlarda bazı paralı askerlerin gözaltına alındığını hatırlatan Bakan, yakalanan kişilerin Tren del Llano ve Tren de Aragua çeteleriyle işbirliği içinde olduğu tespit edildi.

Operasyonların Sonuçları ve Militan Gözaltıları

Operasyonlar sonucunda, Kolombiya'dan gelen paralı askerlerin yanı sıra, Zulia eyaletinde yakalanan ABD vatandaşı Jonathan Pagan Gonzalez'ın, dini örgütlere sızma görevinde olduğu belirtildi. Cabello, bu tür terörist faaliyetlerin önüne geçmek için içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı hazırlanıldığını vurguladı.

Suçlamalar ve Gözaltılar

Bakan Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir suikast planlandığı ve ülkede terörist eylemler yapma hazırlığı içinde olan 6 yabancının tutuklandığını bildirdi. Bu kişilerin, özellikle İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı ile bağlantılı olduğunu belirten Cabello, muhalefet lideri Maria Corina Machado'nın da bu bilgileri bildiğini ileri sürdü.

Sonuç olarak, Venezuela'nın iç güvenliği için yürütülen bu operasyonlar, uluslararası istihbarat bağlantılarının sorgulandığı bir süreç başlattı. Cabello, ele geçirilen silahlarla ilgili Interpol'ün bilgi talep ettiğini ve gözaltındaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.