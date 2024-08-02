Venezuela'da Siyasi Gerilim: Maduro'dan Muhalefete Sert Eleştiriler

Venezuela'da Siyasi Gelişmeler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet liderlerinin ülkedeki suç eylemlerine katıldığını ifade etti. Ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Maduro, Edmundo Gonzalez ve Maria Corina Machado gibi muhalif isimlere eleştirilerde bulundu.

Maduro’nun Açıklamaları

Devlet Başkanı Maduro, muhalefetin düzenlediği protestoları değerlendirerek, "Eğer bir vatandaş olarak fikrimi soracak olursanız, bu kişilerin, suçları sebebiyle parmaklıklar ardında olması gerektiğini düşünüyorum. Venezuela'da adaletin sağlanması zorunludur," dedi.

Sokak Kışkırtmalarına Tepki

Gonzalez ve Machado'nun sokakları kışkırttığını iddia eden Maduro, "Korkakça kaçmak ve suç gruplarına başkaldırı çağrısında bulunmak yerine, başsavcılığın önüne çıkıp yüzlerini göstermelidirler," şeklinde konuştu.

28 Temmuz Seçimleri ve Sonrası

28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde Maduro, Venezuela Seçim Konseyi verilerine göre %51,20 oy alarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak muhalefet, seçim sonuçlarının sahte olduğunu iddia ederek bu durumu protesto etti. Yapılan gösterilerde çıkan olaylarda ise, bir asker dahil olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'daki bu siyasi çekişme, ülkenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.