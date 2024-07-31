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Venezuela'da Siyasi Gerilim: Muhalefet ve İktidar Yanlıları Karşı Karşıya Geldi

Venezuela'da muhalefet ve iktidar destekçileri başkent Caracas'ta toplandı. Seçim sonuçları üzerinden gerilim arttı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 07:45
Venezuela'da Siyasi Gerilim: Muhalefet ve İktidar Yanlıları Karşı Karşıya Geldi

Venezuela'da Siyasi Gösteriler Patlak Verdi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta muhalefet ve iktidar partisi destekçileri büyük bir toplanma gerçekleştirdi. Muhalefet lideri Maria Corina Machado, seçimlerde hile yapıldığı iddialarıyla yüzlerce destekçisiyle Fransisco de Miranda Meydanı'nda bir araya gelirken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Miraflores Sarayı'ndan kamuoyuna seslendi.

Hile İddiaları ve Muhalefetin Çağrıları

Halkla buluşan Machado, seçim sonuçlarının hileli olduğunu savunarak, Devlet Başkanı Maduro'ya Edmundo Gonzalez’e "barışçıl" bir geçiş yapması çağrısında bulundu. Destekçilerine de "şiddetten uzak durmaları" konusunda uyarılarda bulundu ve "Bizim mücadelemiz, sahtekarlığa karşıdır" diyerek güçlü bir mesaj verdi.

Maduro'dan Sert Tepki

Öte yandan Maduro, muhalefet ve dış müdahale iddialarının arkasında ABD ve Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğunu öne sürdü. "Birleşen halk yenilmez" diyerek, eski Devlet Başkan Hugo Chavez’in heykellerinin yıkılmasına da atıfta bulundu. Yıkıcı davranışlarda bulunanların hukukun önünde hesap vereceğini belirtti.

Göstericiler Arasındaki Fikir Ayrılıkları

Maduro destekçileri de Miraflores Sarayı önünde toplanarak muhalefeti protesto etti. Göstericilerden Lora Gomez, Maduro’nun 2025-2031 döneminin devlet başkanı olduğunu vurgulayarak, muhalefetin bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, muhalif destekçiler ise sık sık "özgürlük" ve "Gonzalez devlet başkanı" sloganları atarak, mevcut hükümeti hedef aldı. Gösterilere katılan bazı kişiler, seçim sonuçlarının halkın iradesini yansıtmadığını savunarak hükümeti eleştirdi.

Sonuç ve Gelişmeler

Venezuela’daki bu çatışmalı durum, ülkede siyasi gerilimlerin yükselmesine ve halk arasında bölünmelere yol açmaya devam ediyor. Her iki tarafın da iddialarını sürdürmesi ve birbirlerine yönelik sert eleştirileri, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekiyor.

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