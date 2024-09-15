Venezuela'da Suikast İddiaları: 6 Yabancı Tutuklandı

Venezuela'da Suikast Planı İddiası

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı suikast planladığı iddiasıyla toplam 6 yabancı uyruklu kişiyi tutukladı. Bu kişilerin 3'ü ABD, 2'si İspanyol ve 1'i Çek vatandaşı olarak belirtildi.

İçişleri Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Venezuelalı İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, bu tutuklamaların suikast planlama ve ülkede terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla yapıldığını ifade etti. Operasyon sırasında 400 silah ele geçirildiği bilgisi verildi.

İspanyol Yetkililerin Tepkisi

Cabello, tutuklanan İspanyol vatandaşlarının İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (CNI) ile bağlantılı olduğunu iddia etse de, İspanya hükümetinin bu durumu yalanladığı kaydedildi. Bunun üzerine İspanya’nın Caracas Büyükelçiliği, tutuklular hakkında bilgi almak amacıyla Venezuela Dışişleri Bakanlığına nota verilmiş durumda.

Venezuela'da Siyasi Gerginlik

28 Temmuz'daki başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet lideri Edmundo Gonzalez’e sağlanan destek, Venezuela ile İspanya arasında diplomatik bir krize neden olmuştu. Gonzalez, İspanya Hava Kuvvetleri ile birlikte Madrid'e getirilmiş ve orada siyasi sığınma talebinde bulundu.

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Gonzalez, Venezuela'daki seçimlerin hileli olduğunu ileri sürerek sonuçların geçersiz sayılmasını talep etmişti. Selefi Maduro, CNE'nin açıkladığı sonuçlara göre %51.20 oy ile yeniden başkan seçildi. Ancak muhalefet bu sonuçları tanımadığını açıkladı.

Gelecekte Ne Olacak?

Ülkede yürütülecek hukuki süreçler ve İspanya'nın olası tepkileri kritik bir öneme sahip. Venezuela'daki siyasi kriz derinleşirken, gözler uluslararası gelişmelerde olacak.