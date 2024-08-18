Venezuela'daki İktidar ve Muhalefet Destekçileri Yeniden Toplandı

Venezuela'da İktidar ve Muhalefet Mitingleri

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta iktidar partisi ve muhalefet destekçileri yeniden toplandı. İktidar yanlıları, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, muhalefet yanlıları ise Las Mercedes semtinde bir araya geldi. Taraflar, 31 Temmuz ve 4 Ağustos tarihlerinde yapılan büyük mitinglerin ardından yeniden alanlara çıkarak desteklerini gösterdi.

Maduro'nun Açıklamaları

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miraflores Sarayı bahçesinde destekçilerine hitap etti. Ülkede 100'den fazla şehirde vatandaşların yürüdüğünü ifade eden Maduro, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez hakkında sert sözler sarf etti. "Venezuela'dan kaçmaya hazırlanıyor, Miami'ye gitmek üzere biletini almış. Neredesin, korkak?" diyerek Gonzalez'i hedef aldı.

Maduro, ülkede "faşizm" ve "nefret" suçlarıyla mücadele kapsamında yasaların çıkarılmasını talep ederken, Venezuela'nın barışa saygılı bir ülke olması gerektiğini vurguladı. "Dünyada kimseye tavsiyede bulunmuyorum, herkes kendi ülkesini nasıl yöneteceğini bilir. Venezuela'nın egemenliğine saygı duyan bir duruş istiyoruz." şeklinde konuştu.

Muahalefetin Yanıtı

Caracas’taki mitingde muhalif lider Maria Corina Machado, ellerindeki verilere göre seçimi yüzde 67 oranıyla kazandıklarını belirtti. "Egemenliğin üstünde hiçbir şey yoktur ve Venezuela halkı tercihini yaptı. Dünya ve Venezuela'daki herkes Gonzalez'in zaferini kabul etsin." diyerek destekçilerinden barışçıl protestolarına devam etmelerini istedi.

Gonzalez, bir video aracılığıyla destekleyen halkına teşekkür ederken, "Oylar bizde, sonuçlar bizde; dünyaya kazandığımızı kanıtladık. Refah içinde bir Venezuela'ya dönüş için çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde ifade etti.

Bu süreçte Machado, üstü açık bir kamyonetle halkı selamlamaya devam etti ve etrafında motosikletçiler güvenlik önlemi aldı. Hem iktidar hem de muhalefet destekçileri, protestolarını olaysız bir şekilde sürdürdü. Polis, erken saatlerden itibaren önemli noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını duyurdu.

Seçim Sonuçları ve Tartışmalar

Venezuela Seçim Konseyi, 29 Temmuz'da Devlet Başkanı Maduro'nun %51,20 oy oranıyla 3. kez seçimleri kazandığını açıkladı. Ancak, muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve lideri Machado, sonuçları reddettiklerini belirterek protesto ettiklerini duyurdu.