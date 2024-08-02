Venezuela'daki Protestolar: 80'den Fazla Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Venezuela'daki Protesto Olayları Giderek Büyüyor

Venezuela'nın Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, ülkede süregelen protestolarda 80'den fazla asker ve polis memurunun yaralandığını duyurdu. Başkent Caracas'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, eylemlere katılanların büyük bir kısmının devlet başkanlığı seçiminde oy vermediğini belirtti.

Şiddet Olayları ve Yasal Süreç

Şiddet olayları sırasında yaralanmaların meydana geldiği gösterileri değerlendiren Saab, "Vandallık yapanların geçmişte benzer fiillerden dolayı sabıkası kabarık. Hugo Chavez'in heykellerine, hastanelere ve polis araçlarına ciddi zararlar verildi. Yasaların gerektirdiği şekilde vatandaşların hukukunu koruyacağız," dedi.

Olayların insanların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ve birçok işletmenin kapalı kaldığını aktaran Saab, barışçıl gösterilere saygı duyduklarını vurguladı. Ancak vandalizme karışanların hukuk önünde hesap vereceğini sözlerine ekledi.

Seçim Sonrası Gelişmeler

Venezuela'da, 28 Temmuz tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Nicolas Maduro %51,20 oy oranıyla üçüncü kez göreve gelmişti. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi'nin verilerinin hatalı olduğunu ve seçimlerin hileli olduğunu iddia ederek protestolar düzenledi.

Bu protestolar sonucunda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar meydana geldi ve şimdiye kadar biri asker olmak üzere toplamda 17 kişi hayatını kaybetti.