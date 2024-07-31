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Venezuela'daki Protestoların Bilançosu: 11 Ölü

Venezuela'da seçim sonuçlarına yönelik protestolar giderek büyürken, ölü sayısı 11'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 06:23
Venezuela'daki Protestoların Bilançosu: 11 Ölü

Venezuela'daki Seçim Protestolarında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 11

Venezuela'da, devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı. Çeşitli medya organlarının aktardığı bilgilere göre, başta başkent Caracas olmak üzere birçok eyaletteki protestolarda can kaybı artış gösterdi.

Protestolar ve Gözaltılar

Son iki gün içerisinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenlerin 5'inin Caracas'ta, 2'sinin Zulia'da, 2'sinin Yaracuy'da ve biri Aragua ile biri Táchira'da olduğu bildirildi. Öte yandan gözaltına alınanların sayısı 749'a çıktı.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Protestoların artış göstermesi ve kamu mallarına zarar verilmesi nedeniyle Caracas'ın çeşitli yerlerine binlerce asker ve polis sevk edildi. Yetkililer, güvenlik güçlerinin aldığı "kararlı" önlemler sayesinde şiddet olaylarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Seçimlerin Arka Planı

Venezuela Seçim Konseyi tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Nicolas Maduro %51.20 oy oranı ile devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazandı. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin güvenilir olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle birçok kişi, seçim sonuçlarına karşı meydanlara inerek polisle çatışma halinde bulundu.

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