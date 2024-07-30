Venezuela'daki Seçim Protestoları ve Çatışmalar

Venezuela'da Seçim Çatışmaları

Venezuela'da gerçekleştirilen son devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının hileli olduğu iddiasıyla sokaklara inen birçok kişi, güvenlik güçleriyle çatışmalara girdi. Başkent Karakas'ta gerginlik tırmanıyor.

Protestocuların Eylemleri

Karakas'ın çeşitli noktalarında toplanan protestocular, yollarda ateş yakarak güvenlik güçlerine taş attı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Bazı protestocuların gözaltına alındığı bilgisi yerel medyada yer aldı.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Yerel haber kaynakları, olayların devam ettiği Karakas'a takviye güvenlik güçlerinin gönderildiğini bildiriyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, protestocuların polis araçlarına saldırdığı ve güvenlik görevlilerini darbettiği yer alıyor. Ayrıca, şiddet olaylarının sık görüldüğü bölgelerde silahlı kişilerin göstericilerin arasında bulunduğu iddiaları ortaya atıldı.

Chavez Heykeline Saldırı

Protestolar sırasında, seçimden zaferle çıkan Nicolas Maduro'nun afişleri ateşe verilerek yakılırken, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykelinin de eylemciler tarafından parçalandığı bildirildi.

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Seçimlerin bitiminden kısa bir süre sonra muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) verilerinin güvenilir olmayacağını ve seçim sonuçlarının sahtekarlıkla elde edildiğini öne sürdü. Edmundo Gonzalez liderliğindeki muhalefet koalisyonu, Birleşik Demokratik Platform (PUD), seçim sonuçlarını resmen reddettiklerini açıkladı.

Maduro'nun Üçüncü Zaferi

Venezuela Seçim Konseyi'ne göre, Nicolas Maduro, oyların %51,20'sini alarak üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Bu sonuçlar, muhalefetin itirazlarının odak noktası olmaya devam ediyor.