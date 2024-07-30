Venezuela'daki Seçim Protestolarında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Venezuela'da Protestolar Kanlı Bitti

Venezuela'da, devlet başkanlığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen eylemcilerin güvenlik güçleriyle olan çatışmalarında bir kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar Yaracuy Eyaletinde Yaşandı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yaracuy eyaletinde gerçekleşen protesto gösterileri sırasında eylemcilerle güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı. Bir eylemci, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında vurularak yaşamını yitirdi. 46 Gözaltı ve Yaralı Askerler

Olaylar sonucunda 46 protestocu gözaltına alındı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medyada yaptığı açıklamada, çatışmalarda 23 askerin yaralandığını ve bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını bildirdi. Lopez, "Ülkemizin karanlık günlerine geri dönmesine izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

Gözaltılar ve Kamu Malına Zarar

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, gerçekleşen olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü belirterek, sorumluların cezalandırılacağını ifade etti. Protestocular, seçim sonuçlarının hileli olduğu iddiasıyla meydanlara inmiş durumdalar.

Muhalefet partisi, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) verilerini güvenilmez bulduğunu ve seçimlerin sonuçlarının manipüle edildiğini öne sürerek, halkı protestolara katılmaya davet etti.