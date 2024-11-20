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Venezuela'dan ABD'ye Sert Tepki: Edmundo Gonzalez Seçilmiş Başkan Değil

Venezuela, ABD'nin muhalefet liderini seçilmiş başkan olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Blinken'ı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 05:07
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 05:07
Venezuela'dan ABD'ye Sert Tepki: Edmundo Gonzalez Seçilmiş Başkan Değil

Venezuela, 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez’i seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdığını açıklayan ABD’ye sert bir tepki verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Gil, Blinken’ın Venezuela karşıtı bir tutum sergilediğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Artık alaycılığa geri dönemeyiz. Blinken, yeminli bir Venezuela düşmanıdır. ABD, tıpkı daha faşistler ve teröristler tarafından desteklenen (eski Venezuelalı muhalif lider) Juan Guaido’da yaptığı gibi aynı politikaları sürdürmekte ısrar ediyor."

ABD hükümetinin "sömürgeci komplekslere" sahip olduğunu vurgulayan Gil, ABD’nin geçmişte Bolivarcı devrimler karşısında nasıl yenilgiye uğradığını belirterek, bunu tarihe not etmesi gerektiğini ifade etti.

Antony Blinken, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi’nde, şu anda İspanya’da yaşayan Gonzalez’i Venezuela’nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdıklarını bildirdi. Blinken, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Venezuela muhalefeti lideri Edmundo Gonzalez'i ülkenin seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

- Maduro Üçüncü Kez Kazandı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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