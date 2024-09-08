Venezuela'dan Büyükanne Siyasi İçin İspanya'ya Geçti

Edmundo Gonzalez İspanya'ya Uçuyor

Venezuela'da hakkında tutuklama emri bulunan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez, İspanya hükümetinden aldığı siyasi sığınma hakkıyla yola çıkıyor. İspanyol Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Caracas'tan hareket eden Gonzalez, İspanya'ya doğru yola çıkarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

İspanya Hükümeti Destek Veriyor

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gonzalez'in transferi için gerekli tüm diplomatik ve maddi hazırlıkları yaptığını belirtti. Bakanlık, Venezuelalıların siyasi haklarına ve fiziksel güvenliğine olan bağlılıklarını da yineledi.

José Manuel Albares, Başbakan Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gonzalez ile uçaktayken konuştuğunu ve Gonzalez’in İspanya'ya gelmesinin kendileri için bir memnuniyet kaynağı olduğunu ifade etti.

Venezuela’daki Seçim Krizi

Gonzalez, 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak öne çıkmıştı. Nicolas Maduro'nun seçim sonuçlarını kazanan olarak ilan etmesi sonrası, Gonzalez, bu durumu hile olarak nitelendirdi. Ayrıca, CNE'nin resmi sonuçlarını reddeden Gonzalez, "kendi güvenliğini tehdit altında" hissettiği için ifadeye çağrıldığında gitmemişti.

Uluslararası Tepkiler ve Gelecek

İspanya, Venezuela'daki seçimlerin adilliği konusunda şüphe duyuyor ve açıklanan sonuçları tanımayacağını ifade etti. Ayrıca, Avrupa Birliği ile işbirliği yaparak Venezuela yönetimine karşı ortak adımlar atılacağını duyurdu.

Eski diplomat Edmundo Gonzalez'in yeni yaşamına ilişkin gelişmeler, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekerken, siyasi mülteciler için yeni kapıların açılabileceği tartışmaları beraberinde getiriyor.